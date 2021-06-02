أخبار عاجلة

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة -
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

أمير قطر يجدد دعمه للبنان ويدعو لسرعة تشكيل

Print
أمير قطر يجدد دعمه للبنان ويدعو لسرعة تشكيل الحكومة أمير قطر يجدد دعمه للبنان ويدعو لسرعة تشكيل

جي بي سي نيوز :- أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، عن "دعمه للبنان وشعبه"، داعياً في الوقت ذاته إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة.

جاء ذلك في رسالة بعثها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، دون تفاصيل عن طبيعة الرسالة.

ومنذ 8 أشهر، لا تزال الخلافات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس المكلف سعد الحريري تحول دون تشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة دياب التي استقالت عقب انفجار ضخم وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيانها، أن أمير قطر أكد في رسالته "دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق".

ودعا "الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتجاوب مع المساعي الدولية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات والأزمات التي كان تم استعراضها خلال زيارة دياب لقطر، والعمل على تجاوزها وإرساء الاستقرار في لبنان".

وكان دياب زار قطر في أبريل/نيسان الماضي، والتقى أمير البلاد، ورئيس الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز، ومسؤولين بارزين آخرين، واستعرض معهم الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه لبنان وشعبه.

وبعد أيام قليلة من زيارته قطر، كشف دياب عن خطة جاهزة لمساعدة شرائح واسعة من المجتمع اللبناني معيشياً، وأن زيارته الى قطر جاءت في هذا الإطار، بحسب قوله.

ويعيش الجزء الأكبر من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، عقب انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وتراجع القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين بنسبة 85 في المئة، في ظل استمرار أزمة اقتصادية طاحنة منذ أكثر من سنة ونصف السنة.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الكنيست يحدد موعد التصويت على الحكومة

الكنيست يحدد موعد التصويت على الحكومة

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد