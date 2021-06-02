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جي بي سي نيوز :- أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، عن "دعمه للبنان وشعبه"، داعياً في الوقت ذاته إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة.

جاء ذلك في رسالة بعثها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، دون تفاصيل عن طبيعة الرسالة.

ومنذ 8 أشهر، لا تزال الخلافات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تحول دون تشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة دياب التي استقالت عقب انفجار ضخم وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيانها، أن أمير قطر أكد في رسالته "دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق".

ودعا "الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتجاوب مع المساعي الدولية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات والأزمات التي كان تم استعراضها خلال زيارة دياب لقطر، والعمل على تجاوزها وإرساء الاستقرار في لبنان".

وكان دياب زار قطر في أبريل/نيسان الماضي، والتقى أمير البلاد، ورئيس الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز، ومسؤولين بارزين آخرين، واستعرض معهم الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه لبنان وشعبه.

وبعد أيام قليلة من زيارته قطر، كشف دياب عن خطة جاهزة لمساعدة شرائح واسعة من المجتمع اللبناني معيشياً، وأن زيارته الى قطر جاءت في هذا الإطار، بحسب قوله.

ويعيش الجزء الأكبر من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، عقب انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وتراجع القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين بنسبة 85 في المئة، في ظل استمرار أزمة اقتصادية طاحنة منذ أكثر من سنة ونصف السنة.

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