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من هو إسحق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي الجديد؟

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من هو إسحق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي الجديد؟ من هو إسحق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي الجديد؟
أعرب في 2015 عن استعداده لإخلاء مستوطنات الضفة الغربية

من هو إسحق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي الجديد؟

‬أصبح الزعيم السابق لحزب العمل إسحق هرتسوج الرئيس الحادي عشر لإسرائيل، اليوم (الأربعاء)، بعد تصويت في البرلمان يأتي في اليوم الذي يسابق فيه خصوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوقت لتشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة به.

ويخلف "هرتسوج" (60 عاما) الرئيس الحالي رؤوفين ريفلين، الذي انتخب في 2014، في هذا المنصب الفخري في إسرائيل، فيما السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء، لكن الرئيس يسمي بعد الانتخابات التشريعية الشخصية المكلفة تشكيل ائتلاف حكومي، وفقاً لـ"فرانس 24".

و"هرتسوج"، وريث نخبة سياسية في إسرائيل، ويتحدر من إحدى أبرز العائلات فيها، وكان يشغل مؤخرا منصب رئيس الوكالة اليهودية، وحصل "هرتسوج" على 87 صوتاً في البرلمان، بينما حصلت منافسته ميريام بيريتس على 26 صوتاً.

وسيشغل "هرتسوج" المنصب لسبع سنوات مقبلة، وكان قد ترشح في السابق عام 2015 عند رئاسته لحزب العمل في الانتخابات التشريعية آملا في الحصول على منصب رئيس الوزراء ضد بنيامين نتنياهو.

وتخصص "هرتسوج" الذي انتخب في 2003 نائبا في الكنيست، في مشاريع القوانين الاجتماعية، وخصوصا حقوق المعوقين والدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الناجين من المحرقة.

وعُين وزيرا للإسكان في حكومة الائتلاف الوطني في 2005، ثم وزيرا للسياحة والشؤون الاجتماعية ومسؤولا عن ملف الشتات ومكافحة المعاداة للسامية بين 2006 و2011، وخلال الانتخابات التمهيدية لحزب العمل في 2008، أصبح المسؤول الثاني في الحزب بعد إيهود باراك، وعندما استقال باراك من الحزب في 2011 لتأسيس حزب جديد، بقي في "الحزب الأم" وترشح للمرة الأولى لرئاسة حزب العمل وحل في المرتبة الثالثة.

وعند توليه قيادة حزب العمل في عام 2013، حاول "هرتسوج" إعادة التركيز على السلام مع الفلسطينيين، وأجرى محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بعد عشرة أيام على انتخابه.

وخلال حملته الانتخابية عام 2015، تعهد بإعادة إطلاق محادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين منذ عام 2014، وأعرب عن استعداده لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حال تطلب الأمر.

وتولى "هرتسوج" في عام 2018 منصب رئيس الوكالة اليهودية وهي منظمة شبه حكومية مسؤولة عن تنظيم "هجرة اليهود" والعلاقات مع اليهود في الخارج، واستقال من منصبه ليترشح لمنصب الرئيس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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