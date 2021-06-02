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كيف احتفت "الثقافة والخطوط " بالخط العربي؟

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في إطار تطبيق مبادرة أطلقتها الوزارة

كيف احتفت

احتفت وزارة الثقافة اليوم بالتعاون مع الخطوط بالخط العربي عبر تصميم هويته على طائرتين من طراز دريم لاينر 787 انطلقتا من مدينتي الرياض وجدة إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، ومطار دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى عددٍ من الفعاليات في صالات مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وسبق إقلاع الطائرتين تنظيمُ عدد من التفعيلات في مطاري الملك خالد الدولي في الرياض، والملك عبدالعزيز في جدة؛ تمثلت في وجود خطاطين في صالتي الفرسان والتنفيذية، ومنطقة صعود الركاب؛ لكتابة أسماء المسافرين بالخط العربي على بطاقات صعود الطائرة كذكرى.

كما شملت الفعاليات تقديم معزوفات موسيقية في المطارين احتفاءً بهذه المناسبة، وتوزيع مطبوعات تعريفية وكتب تلوين مزخرفة بالخط العربي على المسافرين في كلٍ من منطقة التصعيد والصالة التنفيذية وصالة الفرسان، بالإضافة إلى عرض تعريفي وتصاميم للخط العربي على شاشات معلومات السفر على متن الطائرتين.

وقدمت شركة جاهز، الشريك الاستراتيجي لمبادرة عام الخط العربي 2021، وشركة اتحاد رسيل، 600 هديةً تذكارية بهوية المبادرة لركاب رحلتي الخطوط السعودية التي طبقت عليها الهوية البصرية للمبادرة، وتشتمل الهدية على ملصقاتٍ وهدايا عينية تحمل هوية الخط العربي، ومحتوى تعريفي بهذا الفن الإبداعي الذي يعكس ثراء الثقافة السعودية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة عام 2020 ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030" ومددته عاماً إضافياً ليشمل عام 2021م، لإثرائه بالمبادرات والمشاريع التي تؤكد دعم المملكة واحتضانها لفن الخط العربي.

وتهدف المبادرة إلى إبراز "الخط العربي" بوصفه فناً قائماً بذاته، ونشر ثقافة استخدامه، وتعزيز ممارساته على مستوى المؤسسات والأفراد، وتوحيد جهود القطاعات والمبادرات الفردية لخدمته.

كيف احتفت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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