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وزير الإعلام اليمني يحذر من إبادة جماعية للأطفال بمناطق الحوثي

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وزير الإعلام اليمني يحذر من إبادة جماعية للأطفال بمناطق الحوثي وزير الإعلام اليمني يحذر من إبادة جماعية للأطفال بمناطق الحوثي
طالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية الطفولة والقيام بما يلزم

وزير الإعلام اليمني يحذر من إبادة جماعية للأطفال بمناطق الحوثي

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، ارتفاع أعداد القتلى الأطفال المجندين في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في المعارك الأخيرة بمختلف جبهات محافظة مأرب.

وقال "الإرياني": التقارير الميدانية واعترافات مليشيا الحوثي عبر وسائلها الإعلامية تؤكد الارتفاع الكبير لأعداد القتلى الأطفال ممن زجت بهم الميليشيا في هجمات انتحارية بمختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب اليمنية، منذ إقامتها معسكرات لاستدراجهم وتجنيدهم تحت غطاء "المراكز الصيفية.

وحذر من عمليات إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الآلاف من الأطفال بين "10 – 16" عاماً، بعد استدراجهم من منازلهم ومدارسهم، وغسل عقولهم وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، ثم الزج بهم مع افتقارهم لأي خبرة قتالية في محارق موت مفتوحة في جبهات محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين، دون اكتراث لمصيرهم.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الطفولة بالقيام بمسؤولياتهم، ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وملاحقة المسؤولين عن عمليات تجنيدهم باعتبارهم مجرمي حرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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