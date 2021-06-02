أخبار عاجلة

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة -
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ويك اند" أفضل برنامج إذاعي سياحي عربي لعام 2021

Print
يبث عبر إذاعة جدة fm.. وللمرة الثانية على التوالي

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي في ختام دورته 13 بالقاهرة عن فوز برنامج "ويك اند" الذي يتم بثه عبر أثير إذاعة جدة fm بجائزة أفضل برنامج إذاعي سياحي عربي؛ وهي جائزة السفر والتميز السياحي العربي لعام 2021.

وبرنامج "ويك اند" من إعداد وتقديم ابتسام عزام، وأسامة الغريبي، وإخراج معتز سمير بخش.

ويأتي فوز "ويك اند" بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أخرى؛ وهي جائزة التميز الإعلامي من الهيئة للسياحة.

وأشارت "سبق" في حينه إلى أن البرنامج تناول مواقع الجذب السياحي والمشروعات الكبرى المستقبلية في ظل رؤية السعودية 2030.

واشتمل البرنامج الفائز بجائزتين متتاليتين على لمسات إبداعية وفنية مميزة من فريق الإعداد؛ وهو ما ساهم في حصول البرنامج على العديد من الجوائز إلى جانب ثقة المستمعين.

من جانبه عبر فريق عمل برنامج "ويك اند" عن شكرهم للمستمعين والمسؤولين الذين هنؤوا فريق العمل على هذا الفوز الذي تحقق للمرة الثانية على التوالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية