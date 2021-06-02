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8 شاحنات لـ"إغاثي الملك" تعبر منفذ الوديعة متوجهة للأراضي اليمنية

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المركز يواصل توزيع السلال الغذائية للمحتاجين في جمهورية بنين

8 شاحنات لـ

عبرت 8 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي أمس، تحمل على متنها 1.520 سلة غذائية تزن 168 طنًا و720 كيلوغرامًا تستهدف محافظتي حضرموت وتعز.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

في سياق متصل واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية بنين.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين في مختلف دول العالم.

وجرى توزيع 230 سلة غذائية لـ 1380 مستفيدًا بمدينة أفرانكو في محافظة أوويمي، كما تم توزيع 300 سلة غذائية لـ 1800 مستفيد بمدينة ناتيتانغو في محافظة أتاكورا، في حين وُزعت 250 سلة في مدينة باسيلا بمحافظة دونغا استفاد منها 1500 فرد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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