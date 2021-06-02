أخبار عاجلة

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة -
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم حائل" تبدأ التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة "إجازتك تقنية"

Print
لتنمية مهارات الطلاب خلال الإجازة الصيفية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالشراكة مع شركة أسمنت حائل، عن بداية التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل "إجازتك التقنية"، التي تهدف الى الاستغلال الأمثل لأوقات فراغ الطلاب خلال الإجازة الصيفية، وتنمية المهارات التقنية للطلاب والطالبات، وتنمية شغف الطلاب والمنافسة عبر التعلم الممتع، وتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهاراتهم، واكتشاف المواهب الرقمية في المنطقة، وتهيئة الطلبة للمنافسات المحلية والعالمية.

وحدّدت اللجنة الإشرافية لمبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد "إجازتك التقنية"، فترة تسجيل الطلاب والطالبات بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ ولمدة ٧ أيام فقط، وينقسم التدريب في هذه النسخة على مرحلتين: المرحلة الأولى التدريب عن بعد وتبدأ بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٢هـ وحتى ١٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ، والمرحلة الثانية مرحلة التدريب الحضوري خلال الفترة ١٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ وحتى ٢٨/ ١١/ ١٤٤٢هـ، في برامج تدريبية متعددة؛ وهي: برمجة الألعاب، وبرمجة وبناء الروبوت، وبرمجة تطبيقات الجوال، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتصميم والتصنيع الرقمي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأوضحت أن التسجيل من خلال الرابط التالي: https://ejaza-tech.com/?page_id=4351

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة

منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020"

إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020"

أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد

أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد