"الجوف الزراعية" تنهي استعداداتها للمشاركة بفعاليات معرض الزيتون الدولي

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انعقاد الدورة القادمة لـ"اكسبوليفا 2021م" 21 -25 سبتمبر المقبل

عقدت اللجنة المنظمة لفعاليات معرض الزيتون الدولي اكسبوليفا 2021، سلسلة لقاءات مع الشخصيات البارزة والمؤثرة في المشهد الدولي للزيتون؛ مثل وزير الزراعة الإسباني وممثل الزراعة بالاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الدولي للزيتون؛ استعدادًا لانعقاد الدورة القادمة لمعرض الزيتون الدولي 21 -25 سبتمبر 2021.

ويأتي من ضمن ذلك لقاء عقد مع الرئيس التنفيذي لشركة الجوف للتنمية الزراعية المهندس مازن باداود، اعتبارًا وتقديرًا لمكانة وحجم شركة الجوف الحائزة على شهادة غينيس للأرقام القياسية Guinness World Records Certificate: كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم.

وأجرى اللقاء الخبير الاستراتيجي الدولي للزيتون بروفيسور خوان فيلار، الذي بدأ اللقاء بإعجابه بحجم مشروع الزيتون بشركة الجوف وتأكيده على أنه الأكبر في العالم من خلال زيارته السابقة للمشروع، ومن خلال معرفته بجميع المزارع الكبيرة والمعروفة حول العالم.

واستعرض اللقاء بداية زراعة الزيتون، والذي بدأ في العام 1995 بعدد 100 ألف شجرة زيتون تقليدي بمساحة 360 هكتارًا، في إطار التجارب لزراعة المحاصيل وأشجار الفاكهة بمنطقة الجوف شمال المملكة ذات المناخ المعتدل، وبعد نجاح التجربة بدأت خطة التوسع في زراعة أشجار الزيتون التقليدي، حتى بلغ إجمالي العدد مليون شجرة الآن في مساحة 4,000 هكتار؛ إذ تم إدخال نمط زراعة الزيتون المكثف في العام 2010 حتى بلغ إجمالي عدد الأشجار 3,500,000 شجرة على مساحة 3,335 هكتارًا.

ويبلغ حجم سوق زيت الزيتون المحلي 45,000 طن، وينمو الطلب بمتوسط نسبة 5% سنويًّا نتيجة الوعي المتزايد للأغذية الصحية، خاصة في أوساط شريحة الشباب التي تشكل النسبة الأكبر للسكان. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الطلب 70,000 طن خلال الخمس سنوات القادمة.

ونتيجة لما تقدم من نمو متزايد للطلب على زيت الزيتون فإن خطة الشركة المستقبلية سوف تتركز على تطوير قطاع الزيتون ودعمه باستمرار من خلال توفير متطلبات الإنتاج من آليات ومعدات والاستمرار في استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة.

وتأمل شركة الجوف في المشاركة في معرض الزيتون الدولي اكسبوليفا في سبتمبر القادم؛ حيث إنه يشكل فرصة مميزة للتعرف على أحدث التقنيات الحديثة في مجالي زراعة وتصنيع الزيتون، وتبادل الخبرات والمعارف مع كبار المنتجين في العالم.