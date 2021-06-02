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مدير الصليب الأحمر يطالب الإسرائيليين والفلسطينيين بالتوصل لحل سياسي يجنب تكرار العنف

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مدير الصليب الأحمر يطالب الإسرائيليين والفلسطينيين بالتوصل لحل سياسي يجنب تكرار العنف مدير الصليب الأحمر يطالب الإسرائيليين والفلسطينيين بالتوصل لحل سياسي يجنب تكرار العنف
"مارديني" أعرب عن الاستعداد لمساعدة الطرفين على تبادل السجناء

مدير الصليب الأحمر يطالب الإسرائيليين والفلسطينيين بالتوصل لحل سياسي يجنب تكرار العنف

دعا المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، إسرائيل والفلسطينيين، اليوم (الأربعاء)، إلى التوصل لحل سياسي للحيلولة دون تكرار العنف، الذي وقع الشهر الماضي عبر حدود قطاع غزة.

وقال "مارديني" خلال أول زيارة له إلى غزة منذ أربعة أعوام، تفقد خلالها المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي أثناء القتال الذي استمر 11 يوما، ومنها طريق شهد مقتل 42 شخصاً: "إنه أمر يفطر القلب حقاِ أن أرى وأسمع عمن دفعوا ثمن هذا التصعيد، نساء وأطفال ومدنيون كانوا يعيشون بأمان في منازلهم ووجدوا أنفسهم محاصرين وسط هذا الدمار الذي نراه خلفنا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "آمل أن تكون هذه آخر مرة آتي فيها لأرى النتائج والتداعيات الإنسانية لدائرة جديدة من العنف والتصعيد".

وتابع "مارديني": "ما نحتاجه فعلاً هو قيادة سياسية من كافة الأطراف لتجنب وقوع الناس على خط النار مجدداً؛ بسبب جولة جديدة من التصعيد".

ورداً على سؤال عما إذا كان سيناقش احتمالات اتفاق جديد لتبادل السجناء أثناء وجوده في المنطقة، ذكر "مارديني" أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لمساعدة الأطراف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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