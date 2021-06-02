أخبار عاجلة

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة -
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن يحيل باسم عوض والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة

Print
الأردن يحيل باسم عوض والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة الأردن يحيل باسم عوض والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة
تحدد جلسات المحاكمة ولائحة الاتهام فيما بعد

الأردن يحيل باسم عوض والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة

أحالت محكمة أمن الدولة، اليوم (الأربعاء)، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، الموقوفين الرئيسيين في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن التي هزت المملكة أخيرًا، إلى نائب عام محكمة أمن الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن "مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والمشتكى عليه الشريف حسن زيد حسين آل هاشم".

وأضافت الوكالة أنه جرى رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

ومن المفترض أن يصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة فيما بعد لائحة الاتهام وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل (نيسان) الماضي عن 16 موقوفًا في هذه القضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة

منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020"

إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020"

أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد

أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد