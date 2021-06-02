"الملكية الفكرية" و"MBC" يتّفقان على حجب التطبيقات والمواقع المنتهكة للحقوق

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وضع خطط إعلامية وإقامة البرامج التدريبية للتصدي لتلك الانتهاكات

عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية و"مجموعة MBC" اليوم اجتماعًا يستهدف نشر التوعية والتثقيف حول خطورة تلك الانتهاكات، وتعزيز وحماية الملكية الفكرية، إضافةً إلى تطوير مجموعة من الخطوات واللوائح والإجراءات بما يتماشى مع متغيّرات السوق واحتياجاته.

يأتي هذا الاجتماع في سياق التصدّي لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وإيقاف وحجب المواقع والمنصّات والمنابر المُقرصِنة للمحتوى الإعلامي.

وتمخّض الاجتماع عن عدة مُقرّرات؛ منها وضع خطة إعلامية للتوعية بحقوق الملكية الفكرية ومخاطر الانتهاكات، إضافةً إلى إقامة "مجموعة MBC" ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة لفريق الهيئة في عدة مجالات؛ أبرزها أساليب وطرق قرصنة المحتوى الإعلامي الرقمي وكيفية التعامل معها والحدّ منها، إلى جانب الاتفاق على إقامة اجتماعات دورية شهرية لتفعيل سبُل التواصل والعمل، وتقييم الإنجازات، والخروج بتوصيات وخطط مستقبلية.

في هذا السياق أعرب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة MBC"، سام بارنيت، عن عميق امتنان المجموعة لمبادرة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتواصل والتنسيق، موضِحًا رغبة MBC في التعاون مع الهيئة لتطوير صناعة المحتوى الإعلامي وحماية الحقوق في السوق السعودية.

وأضاف بارنيت: "أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمثّل نموذجًا مثاليًّا يُعتدّ به عالميًّا؛ حيث تضمّ تحت مظلّتها كل ما يتّصل بقضايا الملكية الفكرية وحقوقها، ويُحسب لها، ممثلة في فريق التفتيش، سرعة تجاوبها المستمرّ في إيقاف وحجب المواقع والتطبيقات والمنصات المقرصِنة للمحتوى".

وأشار بارنيت إلى أن جهود الهيئة وإنجازاتها حاضرة بشكل فاعل على كافة المحاور، وأسهمت في حماية وتعزيز وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة؛ الأمر الذي يعود بالفائدة على جميع القطاعات والمؤسسات المنتِجة والعارِضة للمحتوى الإعلامي، وينعكس إيجابًا على إيرادات قطاعي الإعلام والترفيه اللذَيْن يشكلان أبرز دعائم اقتصاديات المعرفة ودعم عملية التنمية المستدامة".

من جانبه سلّط المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية ياسر بن صالح الدباسي، الضوء على بعض أبرز مبادرات الهيئة وإنجازاتها فيما يتعلق بالحدّ من القرصنة، موضحًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا السياق.

وقدم الدباسي شكره لـ"مجموعة MBC" على سرعة تجاوبها مع مبادرة الهيئة، وثمّن دعمها المتواصل، مُعربًا عن ثقته بالنتائج المَرجوّة من هذه الشراكة، ومشدّدًا في الوقت نفسه على أهمية الإجراءات والآليات والصيغ المُعتمدة في التصدي لعمليات قرصنة حقوق الملكية الفكرية عبر كافة المواقع والمنصات والمنابر الإعلامية.