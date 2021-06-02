"تويتر" تعيد فتح استقبال طلبات توثيق الحسابات بعد الإيقاف المؤقت

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الشركة قالت: إن القرار جاء لمراجعة الطلبات الهائلة التي تم استقبالها

أعلنت شركة "تويتر" اليوم إعادة فتح باب طلبات توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء، مجدداً لجميع الحسابات بعد إغلاق مؤقت، وذلك عقب أسبوع واحد فقط من الإعلان الرسمي.

وقالت "توتير": إن قرار الإيقاف المؤقت جاء لمراجعة طلبات التحقق الهائلة التي تم استقبالها خلال الأيام الأولى من الإعلان.

وأعلنت الشركة اليوم عبر حسابها الرسمي الخاص بطلبات توثيق الحسابات @verified عن أن طلبات التحقق أصبحت متاحة حالياً، مقدمة اعتذارها على هذا الإيقاف المؤقت.

يُذكر أن شركة "توتير" قد أعلنت مؤخراً وبشكل رسمي عن إعادة فتح باب طلبات توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء، لجميع الحسابات بعد إغلاق دام نحو أربعة أعوام؛ بسبب انتقاداتٍ واسعةٍ حول سياسات برنامج التوثيق.

ويستطيع أي مستخدم الآن مستوفٍ لشروط التوثيق التقدم بطلب توثيق حسابه من خلال نافذة الإعدادات عبر تطبيق الهاتف الذكي، ومن ثم "توثيق الحساب"، وتعبئة البيانات المطلوبة التي قد يطلب من ضمنها تقديم وثائق رسمية، وعقبها؛ سيتم التحقق من الطلب والرد حول إمكانية توثيق الحساب من عدمه.

ويقتصر حالياً التوثيق على 6 فئات هي: "الحكومية، الشركات والعلامات التجارية والمنظمات، المنظمات الإخبارية والصحفيون، وسائل الترفيه، الرياضة والألعاب، النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين.