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أمانة الشرقية تغلق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
بعد تنفيذ 1,630 جولة في الأسواق والمراكز ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تغلق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1634 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 8 منشآت مخالفة، وتحرير 68 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 23 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للصحة والسلامة العامة.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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