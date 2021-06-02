"الأونروا" تحث إسرائيل على التوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح

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وأضاف لازاريني في تصريحات صحفية نقلتها قناة "العربية": "سأستمر في طرح قضية عائلات الشيخ جراح في كل المحافل".

وأكد أن "إرغام الناس على ترك منازلهم يتعارض مع القانون الدولي".

© AFP 2021 / Emmanuel Dunand

وأشار إلى أن "عائلات الشيخ جراح تحت ضغوط شديدة بسبب الممارسات الإسرائيلية".

كما دعا إسرائيل للتوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح.

وفي وقت سابق، حذرت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، الذين يحتجون على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.