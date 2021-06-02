6 برامج صيفية للقيادات المدرسية بتعليم عسير

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بواقع 24 ساعة تدريبية.. "أدوار جديدة لعصر مُتغير"

تنفّذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، الأسبوع المقبل، سلسلة من اللقاءات الصيفية للقيادة المدرسية للبنين والبنات، بعنوان مستقبل القيادة المدرسية "أدوار جديدة؛ لعصر مُتغير".

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني؛ أنه سيتم تنفيذ ستة برامج بواقع 24 ساعة تدريبية، وتستهدف قادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس وشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية، مؤكداً أهمية تنظيم هذه اللقاءات لإثراء العملية التعليمية وتطويرها خلال الإجازة الصيفية وقبل بدء العام الدراسي الجديد، منوّها بدعم قيادات الوزارة في هذا الصدد.

من جانبه، أشار رئيس قسم القيادة المدرسية فايز الشهري؛ إلى أن البرامج تهدف إلى تمهين القادة والقائدات في عدد من المهارات الأساسية عطفاً على دورهم المحوري والمهم في العملية التعليمية، لافتاً إلى أن الإدارة خصّصت الرابط التالي: http://sa4bro.com/dashboard/2030.html

لخدمة المستهدفين والمستهدفات في سلسلة لقاءات القيادة المدرسية، ولفت إلى أن اللقاءات يقدمها نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات، حيث يستهل اللقاء الأول مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية في منطقة عسير سفر البريدي، يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر الجاري ببرنامج "دور قائد المدرسة في تحويل جائحة كورونا إلى مكاسب"، وفي اليوم ذاته يقدم المستشار التقني ومستشار التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء أحمد الغانمي، اللقاء الثاني حول " قيادة التميز نحو التحول الرقمي، فيما يقدم اللقاء الثالث الأستاذ المساعد بجامعة الملك خالد الدكتور علي العمري، بعنوان "الشراكة المجتمعية بين الفاعلية والتطوير"، أما اللقاء الرابع بعنوان "التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي" فيقدمه أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور هاني العُمري، يوم الإثنين السادس والعشرين من الشهر الجاري، ويناقش قائد مدارس الفيصلية للموهوبين بجدة محمد الشهري، في اللقاء الخامس "رعاية الموهوبين" يوم الثلاثاء السابع والعشرين من الشهر الجاري.