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تركيا تفرض حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا على القادمين من 8 دول

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تركيا تفرض حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا على القادمين من 8 دول تركيا تفرض حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا على القادمين من 8 دول
القادمون من 4 دول أخرى مطالبون بتقرير يُثبت عدم إصابتهم

تركيا تفرض حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا على القادمين من 8 دول

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، فرض حجر صحي لمدة 14 يومًا، على القادمين من 8 دول، في إطار تدابير مكافحة .

وأشارت في بيان لها، إلى أن "قرار السلطات التركية يتعلق بالوافدين من أفغانستان وبنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وباكستان وسريلانكا".

وأضاف البيان: "الأشخاص المتواجدون في الدول الثماني المذكورة خلال الأسبوعين الأخيرين، سيُطلب منهم تقديم فحص يثبت عدم إصابتهم بكورونا "PCR"؛ على أن يكون ساريًا لمدة 72 ساعة من تاريخ قدومهم إلى تركيا، وسيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يومًا في أماكن تحددها الولايات التركية".

ووفق " اليوم" أكد البيان، ضرورة أن "يبرز القادمون من بريطانيا وإيران ومصر وسنغافورا، تقريرًا يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، صادرًا قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الدخول إلى البلاد".

ولفت البيان إلى أن "الأشخاص القادمين إلى تركيا من خارج تلك الدول الثماني، وتلقوْا اللقاح قبل 14 يومًا على الأقل، أو أصيبوا بالفيروس في الأشهر الستة الأخيرة؛ لن يُطلب منهم إبراز تقرير يثبت عدم إصابتهم بكورونا، ولن يخضعوا لحجر صحي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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