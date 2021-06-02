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العراق.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"أبرز إرهابية" في الموصل

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العراق.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"أبرز إرهابية" في الموصل العراق.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"أبرز إرهابية" في الموصل
تعد من أبرز الناشطات في دعم وإيصال الأموال للخلايا النائمة

العراق.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الثلاثاء، القبض على "أبرز إرهابية" داعمة لخلايا تنظيم "داعش" في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، حسب اليوم.

وتفصيلاً، ذكرت خلية الإعلام في بيان صحفي، أن "معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أكدت تواجد إحدى الإرهابيات البارزات في حي القادسية بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، والتي شغلت منصب إداري بما يسمى ديوان الحسبة قبل التحرير، وتعد حالياً من أبرز الناشطات في دعم الخلايا النائمة عبر إيصال الأموال لها".

وأضافت: "تم على إثر تلك المعلومات التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى وشروع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 73 بالتوجه نحوها ومداهمة الدار التي تشغلها والقبض عليها".

وأشارت الخلية، إلى أن "الملقى القبض عليها، من الإرهابيات الصادرة بحقهن مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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