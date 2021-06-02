"أمانة الطائف" تجهز المواقع السياحية والحدائق لاستقبال الزوار وفق احترازات مشددة

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"القثامي" وجّه بتعزيز الجهود لمواكبة كثافة الإقبال المتوقع من الأهالي والسائحين

تصوير: سلطان العتيبي



جهزت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف كل الحدائق والمتنزهات العامة بأرجاء المحافظة، حيث نسقت إدارة تنمية الاستثمارات البلدية مع مستثمري الحدائق والمتنزهات البلدية في أنحاء الطائف لدعم برامجها وخدماتها خلال إجازة صيف العام الحالي.

ووقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي على تهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، ووجّه بدعمها بعددٍ من الخدمات للتسهيل على الزوار خلال الفترة المقبلة، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف مناطق المملكة في الصيف.

كما هيأت الأمانة أكثر من 220 حديقة داخل الأحياء لتكون متنفسًا للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزودتها بالمسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات، ما أسهم في تعزيز جهود الأمانة لتوفير متنفسات متكاملة المرافق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء، إلى جانب الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيول والجنوب حيث يمكن للعابرين الاستمتاع بها.

وشدد أمين الطائف على فرق النظافة بتعزيز جهودها هذه الأيام في جميع المواقع ذات كثافة الإقبال العالية مثل الأسواق والشوارع التجارية والساحات والميادين، بالإضافة إلى استمرار العمل بوتيرة مضاعفة في الأحياء والشوارع الداخلية ومداخل ومخارج المدينة، وأهاب برؤساء البلديات الفرعية المتابعة المستمرة مع المراقبين، وسرعة تدارك الملاحظات ومعالجتها في حينها، ومتابعة خطة النظافة والوقاية الصحية ودعم الحاويات للمواقع السياحية في الصيف، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للأهالي والمصطافين، في ظل ما تجده الأمانة بشكل خاص والأمانات والبلديات عمومًا من دعم لا محدود من الحكومة الرشيدة، واهتمام ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل لدعم جميع المشروعات التي من شأنها راحة المواطنين والتسهيل عليهم.

يُذكر أن الأمانة قامت بتجهيز المنتزهات البرية في جنوب الطائف وشمالها وغيرها من المواقع البرية ذات الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل، حيث تم تهذيب شجيرات الطلح، وإزالة المشوهات البصرية، وتعزيز جهود النظافة من خلال وضع حاويات للنفايات، وتوفير فرق النظافة هذه المتنزهات المفتوحة بما يضمن قضاء الزوار وقتًا ممتعًا فيها.