★ ★ ★ ★ ★

أكد أن هناك فرصًا جادة بين أنقرة والقاهرة بشرق المتوسط وليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إننا "نأمل في زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى مدى"، مضيفًا "أن لدينا فرص تعاون جاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا".

وتفصيلاً، عقدت في القاهرة اجتماعات على مدى يومين بين مسؤولين مصريين وأتراك، قبل شهر تقريبًا، وعقب هذه الاجتماعات، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك بوادر لرغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر خصوصًا في المجال الأمني.

وأشار "شكري" إلى وجود مجموعة من التصريحات التركية التي أظهرت تحولاً في مسار التصرف التركي بعيدًا عن التدخل بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للقاهرة.

وأكد وزير الخارجية المصري أن المبادرات التركية أدت إلى رفع مستوى التواصل للمستوى السياسي فيما وصف بـ"مشاورات استكشافية" عميقة، والمتوقع من تعديل مسار السياسة التركية بحيث لا تتقاطع مع المصالح المصرية، خصوصًا عندما يكون الأمر مرتبطًا بالأمن القومي.

وتابع: "ستكون هناك جولات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات عندما نطمئن أن المصالح المصرية تتم مراعاتها بشكل كامل".

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، ملمحًا إلى إمكانية أن يكون هناك لقاءات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات، حال الاطمئنان إلى أن المصالح المصرية تتم مراعاتها بشكل كامل.

يُذكر أن تركيا كانت أعلنت في مارس الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية الإخوانية العاملة في الأراضي التركية، بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.

وفي 5 و6 مايو الماضي، أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، محادثات "استكشافية" في القاهرة مع مسؤولين مصريين قادهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا.