"الدعيلج" يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الـ14 بأمانة الرياض

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رفع إبراهيم بن حمد الدعيلج، المدير العام لإدارة العلاقات العامة بأمانة منطقة الرياض، الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-، على الثقة الملكية الغالية بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة.

وعبّر الدعيلج عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً: "هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني -بإذن الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني".

وأعرب الدعيلج عن شكره وتقديره إلى الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، على دعمه وترشيحه والثقة التي أولاه إياها، داعيًا الله -عز وجل- أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على أداء أعماله على الوجه الأكمل.

كما قدّم شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل لدعمه منسوبي الوزارة، وتشجيعهم دومًا إلى المزيد من العطاءات.

وسأل إبراهيم الدعيلج المولى -عز وجل- أن يديم على مملكة الخير كل تقدُّم ونماء وأمن وأمان.