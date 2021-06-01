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العاصمة هي الأسرع عالمياً في الجيل الخامس وتفوقت على طوكيو ودبلن

تبرز المملكة العربية السعودية بوجهها الرقمي أكثر من أيٍ وقتٍ مضى، في تأكيدٍ واضح على مسار التحول النوعي الذي تعيشه في ظل رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها الرئيسة لوطن طموح، ومجتمع مزدهر، واقتصادٍ حيوي.

وتظهر العاصمة الرياض في أبهى صور التحول هذه، حيث احتلت مؤخراً المرتبة الأولى بين عواصم العالم على مستوى سرعات الجيل الخامس (5G) بمعدل 317.3 ميغابت بالثانية، متقدمةً على عواصم مثل طوكيو ودبلن، وفقاً للتقرير الصادر عن شركة Open Signal العالمية للفترة من يناير إلى مارس 2021.

وخلف هذه الإنجازات هناك تنافس مشهود بين مشغلي الاتصالات في المملكة، لتقديم أفضل خبراتهم وخدماتهم بما يعزز قدرات القطاع وتنافسية المملكة العالمية في هذا المجال.

ومما لا شك فيه أن شركة "زين السعودية" جاءت على رأس المشهد، حيث حظيت مؤخراً بتقدير عالمي إضافي، يُضاف إلى مجموعة الجوائز والشهادات الدولية والإقليمية التي حازت عليها.

وجاء تقرير شركة umlaut العالمية المتخصصة في قياس أداء الشبكات العالمية، ليسلط الضوء على جهود "زين السعودية" النوعية في قيادة تطوير شبكة الاتصال اللاسلكي في أنحاء العاصمة السعودية الرياض كافة.

وتميّزت الشركة عن بقية مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت في شبكة الجيل الخامس (5G)، إضافة إلى التقنيات المتقدمة والأداء الرقمي القوي للشركة، فكانت الأفضل في الجيل الخامس في الرياض والأسرع في تحميل الملفات ورفعها.

كما تميزت "زين السعودية" أيضاً بامتلاكها أسرع وقتًا لبدء تشغيل مقاطع فيديو YouTube وتصفح المواقع الإلكترونية، مما يدعم العملاء بتصفح سريع للمواقع الإلكترونية وتحميل الموسيقى (الأغاني) وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل الصور.

وقال هاكان إكمن، الرئيس التنفيذي للاتصالات في umlaut على نتائج التقارير: تهانينا لشركة زين السعودية لحصولها على أفضل تجربة بيانات للهاتف المحمول في الجيلين الرابع (4G) والخامس (5G) في مدينة الرياض، بالإضافة إلى أن شبكة زين السعودية لديها أقوى تغطية وأعلى معدلات بيانات الذروة، مع موثوقية عالية جدًا في جميع خدماتها، هذا أمر رائع، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة التي نواجه فيها فيروس كورونا المستجد.

وقد تحققت هذه النتيجة بعد سلسلة من اختبارات أداء الشبكات الشاملة والمركزة التي أجرتها شركة umlaut لتقييم التقنيات التي يستخدمها مشغلو الاتصالات الرئيسيون في مدينة الرياض، بهدف تحديد كفاءة مشغلي الشبكات في المملكة، وتحديداً لناحية إيصال خدمات الاتصالات اللاسلكية داخل مدينة الرياض للعملاء، سواء أفراداً أم قطاع الأعمال.

وترتكز تقارير شركة umlaut على تقييم شبكات المشغلين لقطاع الاتصالات بشفافية وموضوعية، من خلال منهجية وإطار عمل علمي وفريد من نوعه.

وتشتمل منهجية القياس الفريدة لـ umlaut، والمعترف بها على نطاق واسع بوصفها معياراً رئيساً لتقييم جودة الاتصالات، على مجموعة واسعة من سيناريوهات وفئات الاختبار.

وقاس تقرير umlaut تجربة المستخدم النموذجية على الشبكات المتاحة مع التركيز على الجيل الخامس، وبفضل حصولها على أعلى نتيجة لبيانات الجيل الخامس في التقرير، تميزت شبكة الجيل الخامس من "زين السعودية" والتقنيات المدعومة بشكل عام والأداء الرقمي لها بين نظرائها الآخرين.

وتمثل نتائج التقرير اعترافاً دولياً جديداً بنجاح استراتيجية "زين السعودية" المدعومة باستثمارات نوعية في تطوير شبكة الجيل الخامس (5G) وترقية الخدمات ونشرها في جميع أنحاء المملكة، وبخاصة في مدنها الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية ومركز الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد دور الشركة كمساهم رئيس في دفع عجلة التحوّل الرقمي الشامل في المملكة، وصولاً إلى تحقيق كامل مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الإطار.

وبدت بصمات "زين السعودية" واضحة في التقدم الكبير الذي وصلت إليه المملكة على مستوى الاتصالات والإنترنت والرقمنة، وتحديداً على مستوى العاصمة الرياض التي قفزت أكثر من 18 مرتبة، وفق مؤشر المدن الذكية العالمي 2020 الصادر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة (IMD)، متفوقةً على مدن عالمية مثل طوكيو وباريس وروما.

وأشارت نتائج تقرير umlaut إلى أن شركة "زين السعودية"، ومن خلال استخدام أحدث الهواتف الذكية عبر مركبة تتجول في الرياض لمسافة 1733 كلم، حصلت على أفضل نتيجة للبيانات عبر مختلف تقنيات الاتصالات التي توفرها الشركة برصيد 894 نقطة من أصل ألف نقطة، بحسب معيار تقرير شركة umlaut، في حين حصل المنافس الأقرب على 877 نقطة.

وفيما يخص خدمات الجيل الخامس (5G)، تصدرت "زين السعودية" على مستوى المدينة برصيد 899 نقطة، يليها أقرب منافس لها برصيد 881 نقطة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت خدمة بيانات الجيل الخامس من "زين السعودية" موثوقية وأداءً متميّزَيْن مع معدلات نجاح بلغت 98.8%.

وعند اختبار أداء تحميل ملفات تدفق البيانات، حققت "زين السعودية" نسبة نجاح بلغت 99.4% مع أفضل موثوقية لجلسة التنزيل عبر جميع تقنياتها، بما فيها شبكة الجيل الخامس. كما سجل معدل رفع ملف تدفق البيانات نسبة إجمالية بلغت 99.2% لجميع أجيال الاتصالات، و99.4% لشبكة الجيل الخامس.

وتتمتع "زين السعودية" بأعلى سرعات تحميل ورفع تبلغ 635.4 ميغابت في الثانية، و112.2 ميغابت في الثانية، على التوالي.

ونظراً لأهمية معدلات سرعات رفع الملفات وتحميلها في تجربة المستخدم، تقيس اختبارات umlaut أيضاً أداء المشغّل في جلسات الرفع والتحميل عبر جميع التقنيات.

وفي هذا الإطار، أظهرت النتائج أن "زين السعودية" تتمتع بأقل وقت لجلسة رفع وتحميل الملفات عبر شبكة الجيل الخامس (5G)، إذ تصل سرعة تحميل ملف بحجم 5 ميغابايت إلى 1.0 ثانية، في حين تبلغ سرعة رفع ملف بحجم 2.5 ميجابايت 2.1 ثانية، الأمر الذي يثبت إمكانات الشركة وقدراتها على ضمان أقصر وقت للجلسة في تحميل الموسيقى، وتوفير تجربة استثنائية لمنصات التواصل الاجتماعي من خلال عمليات تحميل ورفع سريعة وسلسة.

ويقيس تقرير umlaut أيضاً أداء خدمات البيانات من خلال قياس وقت بدء الفيديو على YouTube ودقته، حيث حققت "زين السعودية" أسرع وقت بدء للفيديو مع معدل 1.3 ثانية في الاختبارات التي أجريت على جميع التقنيات بما في ذلك الجيل الخامس (5G)، مع ضمان جودة ودقة عرض ممتازة بلغت 920 بكسل.

وبعد نجاحها في إطلاق أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا ورابع أكبر شبكة في العالم؛ حققت "زين السعودية" أعلى معدلات بيانات ذروة وأقوى تغطية لهذا الجيل من شبكات الاتصالات في جميع أنحاء الرياض، وبنسبة 89.5%؛ متقدمة على أقرب منافس لها بنسبة 27%، وفقاً لبيانات umlaut.

وعبر الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة لتعزيز وترقية شبكتها عبر ضخ الاستثمارات النوعية، تؤكد "زين السعودية" دورها القيادي في قطاع الاتصالات والإنترنت في المملكة وتعزيز قدراته التنافسية على مستوى العالم.

وتُعد تقارير umlaut مساهماً رئيساً في تعزيز التطور الرقمي على المستوى العالمي، حيث إنه من خلال تقديم معايير قياس دقيقة لتقييم جودة خدمات الاتصالات وأدائها، إلى جانب منهجية قياس موحدة للمقارنة الدولية الفعلية؛ فإن هذه المعايير ستحفز المشغلين على بذل مزيد من الجهود لتحسين أدائهم وشبكاتهم وتحقيق مستوى تفوق أعلى.