أخبار عاجلة

"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الغذائية بحضرموت -
لاعبون من ناديي "الاتحاد" و"النصر" يزورون معرض مشروعات منطقة مكة بقبة جدة -
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح -
وفد من أعضاء غرفة جدة يزور معرض مشروعات منطقة مكة الرقمي -
"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير تبوك يستقبل وزير التجارة والإعلام المكلف

Print
ناقش مبادرات تحسين البيئة الاستثمارية

أمير تبوك يستقبل وزير التجارة والإعلام المكلف

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يزور المنطقة حاليًّا.

ونوه إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهم الله - من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة، مشيدًا بجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة ومحافظاتها ومراكزها استثماريًّا وتنمويًّا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية واستغلال الثروات والمقومات الطبيعية والإنسانية بالمنطقة، وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال، خصوصًا في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بخطة الوزارة الطموحة ومشروعاتها المهمة التي سيكون لها أكبر الأثر في تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية وتطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة.

من جانبه أعرب الدكتور القصبي عن شكره على حفاوة الاستقبال، وما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم واهتمام؛ مما كان له الأثر الكبير في تذليل الصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، منوهًا إلى ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال نائبة وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر الهداب، ووكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة.

أمير تبوك يستقبل وزير التجارة والإعلام المكلف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة"

"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة"

شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات

شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات

عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد

عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد

شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات

شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات