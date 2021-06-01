لجنة الثقافة في "الشورى" تناقش التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

★ ★ ★ ★ ★

بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الحارثي.. وعدد من القيادات

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى اجتماعاً لها "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد بن شويل القرني، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة, وبمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي وعدد من قيادات الهيئة ومسؤوليها.

وشهد الاجتماع استعراض استراتيجية الهيئة والاستراتيجيات الإعلامية والمعوقات التي تواجه الهيئة في سياق أدائها للمهام الموكلة إليها، ومن أبرزها استقطاب الكفاءات المتميزة، والمقترحات المناسبة لتدريب منسوبي الهيئة، والشراكات مع الجهات الإعلامية والجهات الحكومية الأخرى، والخطط المستقبلية لتطوير القنوات التلفزيونية والإذاعية.

وتطرق المجتمعون إلى الاستثمارات التي تعمل عليها الهيئة ومواردها وإمكاناتها الحالية والمستقبلية والتطورات التي يشهدها القطاع.

وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والتساؤلات حول الحلول والمقترحات للعديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الهيئة، لاسيما في فترة جائحة كورونا, حيث أجاب المسؤولون في الهيئة على ما تم طرحه من اللجنة تمهيدًا لإعداد اللجنة تقريرها بشأن الأداء السنوي للهيئة المتضمن توصياتها لمناقشته أمام المجلس في الفترة القادمة.

يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تأتي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في الفترة المقبلة.مجلس الشورى