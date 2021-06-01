"الحجرف" يؤكد على دفع مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي

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خلال اجتماعه مع أمين رابطة التجارة الحرة الأوروبية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة التي يجريها مجلس التعاون مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية والدولية الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، افتراضيًا مع الأمين العام لرابطة دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "الأفتا"، هنري جيتاز ، حيث تم استعراض الموضوعات المتعلقة بسير التطبيق العملي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون و دول "الإفتا" وبحث سبل كيفية تسريع وتيرتها بما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي لدول الخليج وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية، وفقًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول "الإفتا" تم توقيعها في مدينة هامر النرويجية في 22 يونيو 2009.

وتتكون الاتفاقية من 93 مادة قانونية وستة عشر ملحقًا، وتغطي الاتفاقية نواحٍ متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات.

وتشرف اللجنة المشتركة لدول المجلس ودول "الإفتا" على تطبيق الاتفاقية، كما تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات من خلال التحكيم.

وبالإضافة إلى ذلك، تشكل الاتفاقيات الزراعية الثنائية الموقعة بين كل دولة من دول الإفتا ودول مجلس التعاون جزءاً أصيلاً من الاتفاقية.