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خلال أسبوع.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ 22.6 ألف جولة على المساجد

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خلال أسبوع.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ 22.6 ألف جولة على المساجد خلال أسبوع.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ 22.6 ألف جولة على المساجد
رصد 96 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين.. ومعالجتها فورًا

خلال أسبوع..

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 22,626 جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في المساجد.

وأوضحت وكالة الوزارة لشؤون المساجد اليوم أنه تم رصد 96 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً.

وذكرت أن المخالفات تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي فيها 1612 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت إلى أن الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، مجددةً التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع.

ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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