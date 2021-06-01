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وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني يزور جامع قباء ويطلع على الخدمات المقدمة للزوار

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وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني يزور جامع قباء ويطلع على الخدمات المقدمة للزوار وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني يزور جامع قباء ويطلع على الخدمات المقدمة للزوار
استقبله أمس مدير "الشؤون الإسلامية" بالمدينة قادماً من جدة والوفد المرافق له

وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني يزور جامع قباء ويطلع على الخدمات المقدمة للزوار

زار وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان، الدكتور نصر الدين مفرح، اليوم الثلاثاء، مسجد قباء، وقام بالصلاة فيه.


واطلع الدكتور "مفرح" على الخدمات المقدمة للزوار بالمسجد، وما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عنايه واهتمام ببيوت الله، والتي يقصدها المسلمون من كافة أرجاء العالم. كما زار موقع شهداء أحد، وجامع القبلتين.

كان مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، الشيخ وجب بن علي العتيبي، قد استقبل أمس الاثنين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الدكتور "مفرح"، والوفد المرافق له، قادماً من جدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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