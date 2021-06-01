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رئيس هيئة الفضاء يناقش التعاون مع وزير الأعمال البريطاني

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رئيس هيئة الفضاء يناقش التعاون مع وزير الأعمال البريطاني رئيس هيئة الفضاء يناقش التعاون مع وزير الأعمال البريطاني
في مجال الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية

رئيس هيئة الفضاء يناقش التعاون مع وزير الأعمال البريطاني

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، عضو البرلمان البريطاني، كواسي كوارتنج.

وشهد اللقاء بحث فرص التعاون بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية, إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين في مجال اقتصاد الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شركات دولية فعالة في مجال الفضاء لدعم رحلة المملكة الطموحة للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي وخلق وظائف جديدة.

وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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