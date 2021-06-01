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شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الغذائية بحضرموت
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
لاعبون من ناديي "الاتحاد" و"النصر" يزورون معرض مشروعات منطقة مكة بقبة جدة
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
وفد من أعضاء غرفة جدة يزور معرض مشروعات منطقة مكة الرقمي
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
"الحزم" يعزز صفوفه بالهولندي "أولا جون"
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
روسيا تنشئ وحدات عسكرية جديدة لمواجهة حلف الناتو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 01 يونيو 2021 02:24 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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