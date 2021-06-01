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غدًا الأربعاء.. انطلاق فعاليات أكبر مؤتمر للموارد البشرية بمعهد الإدارة

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غدًا الأربعاء.. انطلاق فعاليات أكبر مؤتمر للموارد البشرية بمعهد الإدارة غدًا الأربعاء.. انطلاق فعاليات أكبر مؤتمر للموارد البشرية بمعهد الإدارة
بحضور ما يزيد عن 800 من القيادات والمستشارين الدوليين

غدًا الأربعاء.. انطلاق فعاليات أكبر مؤتمر للموارد البشرية بمعهد الإدارة

تنطلق صباح يوم غدٍ الأربعاء 2 يونيو 2021م، فعاليات أكبر مؤتمر للموارد البشرية في الشرق الأوسط والذي ينفذه معهد الإدارة العامة بعنوان: "الإعداد لمواهب المستقبل"، وذلك بالشراكة مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM) والتي تعد أحد أكبر الجهات الرائدة في إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم.
وسيتم تنفيذ المؤتمر (عن بُعد) بحضور ما يزيد عن (800) مختص من محترفي الموارد البشرية على مستوى العالم، وبمشاركة عدد من أشهر القيادات والمستشارين في القيادة وإدارة الموارد البشرية وإدارة المواهب. وذلك خلال الفترة من 2-3 يونيو 2012م، من الساعة 8:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً بتوقيت المملكة.

ويتناول المؤتمر مستقبل الموارد البشرية، من خلال الدروس المستفادة وتجارب الموظفين خلال العام الماضي، واستقراء مستقبل الموارد البشرية. كما سيتم تنفيذ (4) ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر.والهدف الرئيس للمؤتمر، هو العمل على مواكبة أفضل وأحدث الممارسات والاستراتيجيات في مجال إدارة الموارد البشرية، في ظل المتغيرات التي تواجه العالم حاليا، وسوف يكون التركيز على المملكة العربية ؛ كونها الأهم بالمنطقة التي تشهد تحولاً في إدارات الموارد البشرية سواء على المستوى الحكومي أو الخاص".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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