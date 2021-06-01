محافظ بحرة يفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"

★ ★ ★ ★ ★

لتعزيز الأمن الفكري والتوعية بمفهوم اللحمة الوطنية

فعل محافظ بحرة، رجاء بن دخيل الله السلمي، حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، الشيخ فهد بن عاتق الحربي.

يذكر أن حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، فعالياتها في منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب، وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وتقوم الحملة على برامج ميدانية و توعوية ووقائية؛ للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، أيدهما الله.