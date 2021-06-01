دبي تبدأ في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بلقاح "فايزر"

★ ★ ★ ★ ★

تلقى نحو ثلثي سكان الإمارات جرعتين كاملتين

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر" اليوم (الثلاثاء)، أن الإمارة بدأت في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بلقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من مرض "كوفيد-19".

وذكر المكتب أنه "في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-١٩ وحماية للمجتمع، فإن هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح فايزر بيونتيك".

ويفيد إحصاء لـ"رويترز" بشأن "كوفيد-19" بأن الإمارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، حيث تلقى نحو ثلثي سكانها جرعتين كاملتين من لقاحات "فايزر-بيونتيك" أو "سينوفارم" أو "أسترا زينيكا" أو "سبوتنيك في".