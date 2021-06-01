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شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الغذائية بحضرموت
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
لاعبون من ناديي "الاتحاد" و"النصر" يزورون معرض مشروعات منطقة مكة بقبة جدة
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
وفد من أعضاء غرفة جدة يزور معرض مشروعات منطقة مكة الرقمي
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
"الحزم" يعزز صفوفه بالهولندي "أولا جون"
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لحظة تحطم مقاتلة لقوات حفتر خلال "عرض الكرامة" في بنغازي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 01 يونيو 2021 01:11 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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