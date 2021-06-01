التمويل العقاري الجديد يقفز 84% بـ25.731 عقدًا خلال أبريل

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أعداد العقود ارتفعت بنسبة 29% مقارنة بعقود العام الماضي

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، نموًّا جديدًا في التمويل العقاري السكني للأفراد خلال شهر أبريل من العام الجاري 2021، مسجلًا نسبة نمو تجاوزت 84% بقيمة 14.3 مليار ريال، مقدمة من جميع الممولين العقاريين من مصارف وشركات التمويل.

وحققت أعداد العقود نموًّا 43% بنحو 25.731 عقدًا تمويلًا سكنيًّا مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي 2020، الذي سجل 17.990 عقدًا بقيمة 7.7 مليار ريال.

وسجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد 117.842 عقدًا بقيمة 62.3 مليار ريال حتى شهر أبريل 2021، وبلغت نسبة النمو في التمويل العقاري 55% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، الذي سجل 40.3 مليار ريال.

وارتفعت أعداد العقود 29% مقارنة بعقود العام الماضي التي حققت 91.303 عقود خلال 4 أشهر.

وبحسب النشرة؛ بلغت نسبة قيمة العقود المبرمة عن طريق المصارف 97%؛ بينما أُبرم 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري خلال شهر أبريل 2021، وسجل التمويل العقاري للفلل السكنية نحو 80% من إجمالي التمويل.

وحلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 17%؛ فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 3%.

يُذكر أن الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي سجلت العام الماضي 2020 نموًّا قياسيًّا في عدد العقود؛ بما يتجاوز ما قُدّم خلال أربع سنوات مجتمعة بنحو 295.590 عقدًا بقيمة 140.7 مليارًا.

وخلال 2019، سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدّم في 2018 بنحو 179.217 عقدًا بقيمة 79.1 مليارًا؛ فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30.833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22.259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17 مليارًا.