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أمانة جازان: رصد 1040 مخالفة للإجراءات الاحترازية في 45 يوماً

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أمانة جازان: رصد 1040 مخالفة للإجراءات الاحترازية في 45 يوماً أمانة جازان: رصد 1040 مخالفة للإجراءات الاحترازية في 45 يوماً
نفّذت 66 ألف زيارة رقابية لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية ضد كورونا

أمانة جازان: رصد 1040 مخالفة للإجراءات الاحترازية في 45 يوماً

نفّذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الـ 45 يوماً الماضية، 66 ألف زيارة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وصالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي.

جاء ذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد .

وقال أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان: الفرق الرقابية رصدت، خلال تلك الجولات، 1038 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحثّ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة.

وشدّد على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.

ودعا المواطنين المقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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