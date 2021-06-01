البنك الأهلي السعودي يكشف آخر مستجدات صفقة الاندماج مع" سامبا"

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وفق إعلان نشرته شركة السوق المالية السعودية "تداول"

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن البنك الأهلي السعودي كشف عن آخر التطورات بخصوص صفقة الاندماج المحتملة بين شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال".

وقالت إنه في معرض الإشارة إلى موافقة اللجنة المعنية بإعداد خطة الدمج، على دمج شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) ("الاندماج")، فقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الاندماج والمسائل المرتبطة به.

وأضافت: يعمل كل من شركة الأهلي المالية وسامبا كابيتال على استكمال الإجراءات كافة ذات العلاقة.