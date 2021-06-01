أخبار عاجلة

شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الغذائية بحضرموت -
لاعبون من ناديي "الاتحاد" و"النصر" يزورون معرض مشروعات منطقة مكة بقبة جدة -
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح -
وفد من أعضاء غرفة جدة يزور معرض مشروعات منطقة مكة الرقمي -
"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي -
"الحزم" يعزز صفوفه بالهولندي "أولا جون" -
بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع -
"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البنك الأهلي السعودي يكشف آخر مستجدات صفقة الاندماج مع" سامبا"

Print
البنك الأهلي السعودي يكشف آخر مستجدات صفقة الاندماج مع" سامبا" البنك الأهلي السعودي يكشف آخر مستجدات صفقة الاندماج مع" سامبا"
وفق إعلان نشرته شركة السوق المالية "تداول"

البنك الأهلي السعودي يكشف آخر مستجدات صفقة الاندماج مع

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن البنك الأهلي السعودي كشف عن آخر التطورات بخصوص صفقة الاندماج المحتملة بين شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال".

وقالت إنه في معرض الإشارة إلى موافقة اللجنة المعنية بإعداد خطة الدمج، على دمج شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) ("الاندماج")، فقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الاندماج والمسائل المرتبطة به.

وأضافت: يعمل كل من شركة الأهلي المالية وسامبا كابيتال على استكمال الإجراءات كافة ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار