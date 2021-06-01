بعضها قد يكون صادمًا.. تناول هذه الأطعمة نيئة شديد الخطورة عليك

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في تقرير نشرته مجلة متخصصة

حذّر تقرير نشرته مجلة "إن في" الأوكرانية المتخصصة، من تناول بعض الأطعمة نيئة؛ لأن خطرها قد يكون شديدًا على الجسم.

وحسب التقرير؛ فإن البطاطا والباذنجان والفاصوليا والبيض ولحم الدجاج وأوراق الرواند والخمان الأسود وعجينة الطحين؛ تسبب أضرارًا متفاوتة على للجسم؛ فأكل البطاطا نيئة -وفقًا للأبحاث- يمكن أن يسبب الانتفاخ ومشاكل في الجهاز الهضمي؛ لاحتوائها على نشويات مقاومة للهضم؛ حيث تحتوي البطاطا الخضراء أو المزروعة على مادة السولانين والشكونين؛ وهي سموم خطيرة يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والصداع والقيء؛ حسب صحيفة "الإمارات اليوم".

أما الباذنجان فيحتوي النيئ منه على نفس مركب جليكوالكالويد مثل البطاطا النيئة (السولانين)؛ لذا يجب طهوه قبل تناوله.

وقد حذّر التقرير كذلك من أكل الفاصوليا نيئة قائلًا: إن أكل أربع إلى خمس حبات نيئة فقط، كفيل بالإصابة بمرض خطير؛ إذ تحتوي الفاصوليا -وخاصة الحمراء منها- على مادة سامة تسبب عسر الهضم وأعراضًا مشابهة للتسمم.

وعادة ما تتحلل أثناء الطهو؛ لذلك يجب نقع الفاصوليا وطهوها لمدة 10 دقائق على الأقل قبل التقديم. بالإضافة إلى ضرورة عدم أكل البيض نيئًا؛ لاحتمالية احتوائه على السالمونيلا التي يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء.

ومن الأطعمة الأخرى التي يحددها التقرير ويحذر من تناولها: لحم الدجاج وأوراق الرواند والخمان الأسود والعجينة النيئة.

وفي هذا الإطار حذر التقرير من تذوق العجينة النيئة أو إضافة الدقيق للأطعمة التي لا يمكن طهوها، مع التأكد من غسل اليدين جيدًا بعد استخدام الدقيق.