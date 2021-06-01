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أنهى خلافه معه بطعنات سكين قاتلة.. القطيف تشهد تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر

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أنهى خلافه معه بطعنات سكين قاتلة.. القطيف تشهد تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر أنهى خلافه معه بطعنات سكين قاتلة.. القطيف تشهد تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر
من بيان "الداخلية": حرصاء على تنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم

أنهى خلافه معه بطعنات سكين قاتلة.. القطيف تشهد تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكين؛ ما أدى إلى وفاته، بسبب خلافٍ بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / حسن بن أحمد بن علي آل سليمان على قتل / سعود بن فيصل بن علي آل درويش ـسعوديي الجنسيةـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / حسن بن أحمد بن علي آل سليمان اليوم الثلاثاء 20 / 10 / 1442هـ، بسجن القطيف بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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