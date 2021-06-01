لقاء في صورة.. أمير تبوك يستقبل "السديري" سفير المملكة لدى الأردن

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فيما أبدى "السديري" بالغ شكره للضيافة مبدياً إعجابه بما تشهده المنطقة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في القصر الحكومي، مساء أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري.

ورحّب الأمير، في بداية اللقاء، بـ"السديري"، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تحظى به هذه العلاقات من دعم واهتمام، وحرص القيادتين الحكيمتين في البلدين.

من جانبه، أعرب السفير نايف السديري، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مبدياً إعجابه بما تشهده المنطقة ومحافظاتها من نهضة تنموية في شتى المجالات.