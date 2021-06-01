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لا هندية ولا برازيلية.. تعرّف على الأسماء الجديدة لسلالات كورونا

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لا هندية ولا برازيلية.. تعرّف على الأسماء الجديدة لسلالات كورونا لا هندية ولا برازيلية.. تعرّف على الأسماء الجديدة لسلالات كورونا
بعد غضب الهند من عبارة "السلالة الهندية"

لا هندية ولا برازيلية.. تعرّف على الأسماء الجديدة لسلالات كورونا

بعد غضب ورفض الهند لعبارة "سلالة كورونا الهندية"، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، أن سلالات ستسمى بأحرف أبجدية يونانية، قائلة إن ذلك سيساعد على تجنب وصم البلدان التي تظهر فيها تلك السلالات لأول مرة.

أسماء جديدة

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قالت منظمة الصحة العالمية: إن عددًا من الخبراء تشاورت معهم المنظمة، أوصوْا بوضع المسميات الجديدة التي "ستكون أسهل وأكثر عملية لمناقشتها من قِبَل الجماهير غير العلمية".

وذكرت المنظمة أن الأنظمة الحالية لتسمية وتتبع الأنساب الجينية لفيروس "سارس-كوف-2" الذي يسبب كوفيد-19؛ ستظل قيد الاستخدام من جانب العلماء والأبحاث العلمية.

"ألفا".. "بيتا".. "جاما" و"دلتا"

وحددت منظمة الصحة العالمية حتى الآن أربعة أشكال مختلفة من السلالات.

وسيطلق على السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا اسم "ألفا"، والسلالة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا اسم "بيتا"، والسلالة المكتشفة في البرازيل اسم "جاما"، كما سيطلق على السلالة المكتشفة في الهند وهي الأحدث، اسم "دلتا".

تحذير

جاء الإعلان عن تسمية تلك السلالات في الوقت الذي حذّر فيه مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، من أن جائحة فيروس كورونا لم تنتهِ بعد.

وقال: "الحقيقة أنه ما زال يتعين علينا القيام بالكثير من العمل لإنهاء هذه الجائحة.. نحن نشعر بالتشجيع الشديد لاستمرار انخفاض الحالات والوفيات على الصعيد العالمي، ولكن سيكون من الخطأ الهائل أن يعتقد أي بلد أن الخطر قد زال".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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