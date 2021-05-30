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"بينيت" يدق المسمار الأخير في نعش استمرار "نتنياهو" رئيساً للحكومة

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"بينيت" يدق المسمار الأخير في نعش استمرار "نتنياهو" رئيساً للحكومة "بينيت" يدق المسمار الأخير في نعش استمرار "نتنياهو" رئيساً للحكومة
أعلن سعيه إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع "لابيد"

أعلن زعيم حزب يمينا الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الأحد)، سعيه لتشكيل حكومة ائتلافية مع رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، في خطوة تهدد استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد 12 عاماً قضاها في منصبه.

وذكر "بينيت" أنه "لا توجد إمكانية لتشكيل حكومة يمين، وأنه سيسعى لتشكيل حكومة ائتلافية مع لابيد لإنقاذ إسرائيل"، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، رد "نتنياهو" سريعاً على إعلان "بينيت"، متهماً إياه بالتراجع عن كل تعهداته، والرغبة في تولي منصب رئاسة بأي ثمن.

واعتبر أن "بينيت" يهرول إلى حكومة يسار للحيلولة دون التوجه لانتخابات خامسة.

وبمجرد أن يخبر "لبيد" الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن بإمكانه تشكيل حكومة، فإنه يملك أسبوعاً حتى تصوّت الحكومة على كسب الثقة في الكنيست.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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