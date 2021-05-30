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مدير مستشفى صامطة يتفقد المشروعات التطويرية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية

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من بينها تطوير قسم الكلى الصناعية والعلاج الطبيعي ومبنى النساء والولادة

مدير مستشفى صامطة يتفقد المشروعات التطويرية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية

قام مدير مستشفى صامطة العام الصيدلي حسن أحمد عواشي صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية على المشروعات الجاري تنفيذها في المستشفى.

وتفصيلاً، جرى خلال الجولة التفقدية استعراض مجموعة من المشروعات تضمنت خدمات صحية وتحسينية ومشروعات توسعة وتطوير بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.

واستمع "عواشي" من مدير الشؤون الهندسية في المستشفى المهندس أحمد مباركي إلى شرح بيّن من خلاله عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا ومنها مشروع تطوير البنية التحتية ومشروع تطوير قسم الكلى الصناعية بالمستشفى والبدء بمشروع تطوير قسم العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي ومشروع تطوير مبنى النساء والولادة وقاعة التدريب والتعليم المستمر.

ووجّه "عواشي" المقاولين على زيادة الجهود وسرعة الإنجاز.

مدير مستشفى صامطة يتفقد المشروعات التطويرية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية

مدير مستشفى صامطة يتفقد المشروعات التطويرية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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