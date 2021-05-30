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معارك الـ 9 ساعات .. مقتل 19 متمردًا حوثيًا بنيران الجيش اليمني في الجوف

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معارك الـ 9 ساعات .. مقتل 19 متمردًا حوثيًا بنيران الجيش اليمني في الجوف معارك الـ 9 ساعات .. مقتل 19 متمردًا حوثيًا بنيران الجيش اليمني في الجوف
تدمير آليات عسكرية للميليشيا .. ومقاتلات التحالف تقصف تعزيزاتها

معارك الـ 9 ساعات .. مقتل 19 متمردًا حوثيًا بنيران الجيش اليمني في الجوف

يخوض الجيش الوطني اليمني مسنودًا بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأحد) معارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري، أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد الميليشيا الإيرانية استمرت لأكثر من 9 ساعات وانتهت بمقتل ما لا يقل عن 19 عنصرًا من الميليشيا وجرح آخرين إلى جانب خسائر أخرى في العتاد منها تدمير عربتين و3 أطقم، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن طيران التحالف استهدف تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وأحبط الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين، هجمات انتحارية شنتها الميليشيا على مواقع عسكرية في جبهة الخنجر، لكنها عادت تجر أذيال الهزيمة بعد تكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بنيران الجيش الوطني، وبغارات لطيران التحالف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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