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شاهد .. اتحاد الأندية الطلابية في بنسلفانيا يحتفل بتخرج المبتعثين

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"الجبرين" ينوه بدعم القيادة المستمر لمواصلة تميزهم في شتى المجالات

شاهد .. اتحاد الأندية الطلابية في بنسلفانيا يحتفل بتخرج المبتعثين

نظم اتحاد الأندية الطلابية في ولاية بنسلفانيا حفل تخريج طلاب وطالبات على مستوى جامعات الولاية.

بدأ الحفل بكلمة ألقاها القائم بأعمال الملحقية الثقافية المكلف الدكتور "محمد الجبرين" هنأ فيها الطلاب الخريجين، وأكد أن هذا الإنجاز الذي حققوه يعد امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم المتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ودعمهم المتواصل للمبتعثين لمواصلة تميزهم في شتى المجالات.

بعد ذلك قدم رئيس الشؤون الثقافية والاجتماعية عبد الكريم العبثاني التهنئة للخريجين، منوهًا بدور الملحقية الثقافية السعودية وما تقدمه من جهود للأندية الطلابية في الجامعات الأمريكية لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمة للطلاب والطالبات.

وختم الحفل بكلمة رئيس اتحاد الأندية السعودية في بنسلفانيا "أحمد الدخيل"، ثمن فيها دور حكومة المملكة العربية السعودية ودعمها لهم في بلد الابتعاث ممثلة في الدور الملموس من قبل الملحقية الثقافية.

شاهد .. اتحاد الأندية الطلابية في بنسلفانيا يحتفل بتخرج المبتعثين

شاهد .. اتحاد الأندية الطلابية في بنسلفانيا يحتفل بتخرج المبتعثين

شاهد .. اتحاد الأندية الطلابية في بنسلفانيا يحتفل بتخرج المبتعثين

شاهد .. اتحاد الأندية الطلابية في بنسلفانيا يحتفل بتخرج المبتعثين

شاهد .. اتحاد الأندية الطلابية في بنسلفانيا يحتفل بتخرج المبتعثين

شاهد .. اتحاد الأندية الطلابية في بنسلفانيا يحتفل بتخرج المبتعثين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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