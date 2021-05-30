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يحرص على القطيعة مع إرث سلفه في التساهل مع موسكو

‬تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الأحد)، بأن يبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء قمّتهما الأولى المقررة في 16 يونيو (حزيران)، أن الولايات المتحدة لن تدع روسيا تنتهك حقوق الإنسان.

وقال "بايدن" في خطاب عشية "يوم الذكرى"، وهو عطلة رسمية تكريماً للعسكريين الذين سقطوا من أجل الأمة: "سألتقي الرئيس بوتين بعد أسبوعين في جنيف، وسأقول له بوضوح إننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما هم ينتهكون هذه الحقوق"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أجرى حديثاً طويلاً عبر الهاتف في فبراير (شباط) مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وأبلغه بوضوح أن لا خيار آخر لدى أمريكا سوى الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.

واعتبر أن "أميركا فريدة، وأن فكرة أن يولد جميع الرجال والنساء متساوين هو حقيقة مؤكدة".

ويلتقي "بايدن" نظيره الروسي في 16 يونيو (حزيران) في جنيف السويسرية في مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين الكبريين.

ويظهر الرئيس الأميركي حزماً شديداً إزاء روسيا ويرغب في إرساء قطيعة مع سياسة سلفه دونالد ترامب الذي اتُهم بالتساهل مع "بوتين".