أخبار عاجلة

اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني -
شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري -
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء -
ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برنامج "قارن" ينجح في خفض فحص "كورونا" وشهادات السفر بنسبة 80%

Print
برنامج "قارن" ينجح في خفض أسعار فحص "كورونا" وشهادات السفر بنسبة 80% برنامج "قارن" ينجح في خفض فحص "كورونا" وشهادات السفر بنسبة 80%
ينشر جداول دورية بأثمان الخدمة في المختبرات والمراكز المعتمدة

برنامج

نجح برنامج قارن، الذي أطلقته جمعية حماية المستهلك في مايو 2017م، في الإسهام في خفض فحص (PCR)، وإصدار شهادات السفر بنسبة قاربت ٨٠ في المئة في بعض المراكز؛ وذلك من خلال نشر جداول دورية تشمل أسعار تلك الخدمة في المراكز والمختبرات المعتمدة من وزارة الصحة في مختلف مناطق ومدن المملكة، مما ساهم في زيادة التنافس بين المراكز ومبادرتها إلى خفض الأسعار من تلقاء نفسها، لتظفر بأكبر عدد من طالبي الفحص وشهادة السفر.

ونشر البرنامج مقارنات أسعار فحص كورونا لأول مرة في يوليو 2020م، مع تحديثها شهرياً، بناء على الأسعار التي تزود المراكز والمختبرات الجمعية بها، وذلك كما يتضح من الرابط التالي: https://t.co/wyiFJXIH0u?amp=1 وعلى سبيل المثال فإن سعر فحص كورونا في "مختبرات البرج" في مدينة الرياض كان يعادل ألف ريال في شهر يوليو الماضي، وانخفض تدريجياً ليصبح 260 ريالاً في شهر مايو الجاري.

و"قارن"، هو برنامج لمقارنة الأسعار بين المنتجات والخدمات الأساسية، لتزويد المستهلك بأسعار عدد من المنتجات والخدمات الأساسية لدى بعض المؤسسات والشركات، لتسهيل الوصول إلى مقارنة عادلة للأسعار، ولرفع مستوى التنافس بين المؤسسات والشركات، لمصلحة المستهلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا