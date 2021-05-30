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الشيخ "المعجب" يزور فرع النيابة العامة بالحدود الشمالية

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استقبل عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم

الشيخ

امتداداً للجولات التفقدية على فروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة، زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأحد، فرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية، رافقه خلال الزيارة عدد من مسؤولي النيابة.

واستهل الزيارة بلقاء أصحاب الفضيلة رؤساء الدوائر النيابية، واجتمع بالقيادات الأمنية بالمنطقة؛ للوقوف على التعاون والتكامل في العمل بين النيابة العامة وجهات الاستدلال، واستقبل خلال زيارته عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.

كما تفقد "المعجب" سير الإجراءات والآليات المتبعة في معالجة القضايا والخطط التطويرية التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بسرعة وإتقان، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

وقال النائب العام في حديثه لمنسوبي النيابة العامة والقيادات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية إن "هذه الجولة التفقدية تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة للالتقاء بالمراجعين عن قُرب وتلمّس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم".

وأشار للدعم غير المحدود الذي تحظى به النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وحرصهما على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.

الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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