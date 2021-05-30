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"الصحة": لا يُعتبر متلقّي اللقاح معدياً ولا يوجد توصية بالعزل بعد تعاطيه

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"الصحة": لا يُعتبر متلقّي اللقاح معدياً ولا يوجد توصية بالعزل بعد تعاطيه "الصحة": لا يُعتبر متلقّي اللقاح معدياً ولا يوجد توصية بالعزل بعد تعاطيه
أكدت: معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة

‬أكدت وزارة الصحة ممثلة في "الصحة_937" أن متلقي اللقاح غير مُعْدٍ، ولا يوجد توصية بالعزل.

وتفصيلاً؛ قالت "الصحة" في ردٍّ على استفسار حول تخوّف امرأة من أختها وزوجها عند زيارتهما لها وكانا يشكيان من تعب وصداع وسخونة، بعد تلقيهما اللقاح بأربعة أيام؛ لتجيب "الصحة" قائلةً: "الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح، هي الشعور بالتعب والصداع، وألم في موضع الحقن، وآلام في العضلات والشعور بالتوعك، وارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم".

وأضافت: "معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها، وفي حال استمرت الأعراض أكثر من 5 -7 أيام، يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة".

وتابعت "الصحة": "لا يعتبر متلقي اللقاح معدياً، ولا يوجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح ، كما ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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