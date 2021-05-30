أخبار عاجلة

اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني -
شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري -
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء -
ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التأمينات" تدعو أصحاب العمل للاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري

Print
"التأمينات" تدعو أصحاب العمل للاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري "التأمينات" تدعو أصحاب العمل للاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري
المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حملتها الإعلانية "معاشي باختياري" التي أطلقتها خلال هذا الأسبوع أصحاب المنشآت والمشتركين للاشتراك في تأمين الاشتراك الاختياري؛ ليتمكنوا من الحصول على معاش تقاعدي بعد تركهم العمل.

وأوضحت المؤسسة أن نظام التأمينات الاجتماعية أتاح لفئات من السعوديين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً، وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً، حيث يمكن للمشترك الاختياري الاستفادة من العديد من المنافع كمعاش التقاعد، والتقاعد المبكر، ومعاش العجز غير المهني، كما يستفيد أفراد عائلة المشترك من المعاش في حالة الوفاة.

وبيّنت أن الفئات التي يحق لها الاشتراك الاختياري هم المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، إضافة إلى الحرفيين، والسعوديين العاملين خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والسعوديين العاملين في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لا يخضعون إلزامياً لنظام التأمينات، وكذلك كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.

وحول نسبة التحمّل، ذكرت المؤسسة أن المشترك يدفع 18% من قيمة الشريحة التي يختارها من الشرائح المحددة عن كل شهر اشتراك والتي تبدأ من 1200 ريال، وتنتهي عند 45 ألف ريال، أما المشترك الذي لديه مدة اشتراك الزامية سابقة، فتكون الشريحة التي يمكنه البدء بها هي الشريحة المساوية أو التالية لآخر أجر اشتراك مسجل له لدى المؤسسة.

وعن آلية التقدم للتسجيل في الاشتراك الاختياري، أوضحت المؤسسة أن الخدمة متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.gosi.gov.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني

اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني

شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة