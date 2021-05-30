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إعلامي "إيطالي": راتب "جارديم" مع "الهلال" سيكون 7 ملايين يورو في العام

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إعلامي "إيطالي": راتب "جارديم" مع "الهلال" سيكون 7 ملايين يورو في العام إعلامي "إيطالي": راتب "جارديم" مع "الهلال" سيكون 7 ملايين يورو في العام
لم تنجح إدارة النصر وقتها في التوقيع مع المدرب

إعلامي

كشف الإعلامي الإيطالي سيرار لويس ميرلو عن تفاصيل تعاقد الهلال المتوقع إتمامه في الساعات القادمة مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وقال سيرار لويس ميرلو مغردًا على صفحته بتويتر: إن راتب المدرب سيكون 7 ملايين يورو في العام.

فيما كشف الإعلامي فابريزيو رومانو عن أن الهلال اتفق مع البرتغالي جارديم، وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان في غضون الساعات القليلة القادمة.

وما يقلق الهلاليون أن المدرب كان بلا فريق منذ منتصف عام 2019، علمًا بأنه حضر للرياض للتفاوض مع النصر في وقت سابق.

ولم تنجح إدارة النصر وقتها في التوقيع مع المدرب؛ حيث وقّعت وقتها مع ابن جلدته روي فيتوريا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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