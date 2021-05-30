عبر "توكلنا" وموقع "هيئة تقويم التعليم والتدريب".. إعلان نتائج الرخصة المهنية

★ ★ ★ ★ ★

في تمام العاشرة مساء.. عبر أيقونة "نتائج قياس"

من المتوقع أن تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، عبر موقعها وعبر أيقونة "نتائج قياس" في تطبيق "توكلنا"؛ نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات لمن أدى منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية.

ولأول مرة يطبق في التعليم السعودي اشتراط الرخصة المهنية لمنسوبيه، فيما قطعت هيئات مهنية أخرى شوطاً كبيراً في إجبار منسوبيها على حمل الرخصة؛ منها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهيئة المهندسين، والمحامين.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أوضحت إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وأنه ليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وبينت الهيئة أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.